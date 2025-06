Inzaghi Marotta proverà a battere l’Arabia | la posizione di Ausilio | CM IT

Inzaghi e Marotta si preparano a un confronto cruciale: la panchina dell’Inter è sotto i riflettori. Dopo la sconfitta storica in Champions League, la dirigenza nerazzurra deve decidere il futuro. In un calcio sempre più competitivo, dove gli investimenti dall’Arabia Saudita stanno cambiando le regole del gioco, il club milanese è chiamato a rialzarsi. Riuscirà a trasformare questa crisi in opportunità? La tensione è palpabile!

Le ultime di Calciomercato.it sulla panchina nerazzurra prima dell’atteso faccia a faccia tra il tecnico piacentino e la dirigenza A Milano, sponda Inter, soffia il vento del cambiamento dopo la tempesta che si è abbattuta sabato sera a Monaco di Baviera in finale di Champions League. Un 5-0 umiliante e storico, ma in negativo, da cui non sarà semplice ripartire. Se i nerazzurri proveranno a farlo ancora con Inzaghi, questo lo scopriremo solo nelle prossime ventiquattro ore o giù di lui, nell’atteso vertice tra tecnico e dirigenza atteso appunto per domani. Inzaghi, Marotta proverà a battere l’Arabia: la posizione di Ausilio – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inzaghi, Marotta proverà a battere l’Arabia: la posizione di Ausilio | CM.IT

Leggi anche Calciomercato Inter, Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club: Inzaghi avrà anche… - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, con Beppe Marotta al lavoro per assicurare un terzo colpo prima del Mondiale per Club.

