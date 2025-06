Inzaghi Juventus Sky i bianconeri l’hanno contattato? Secca risposta sul futuro dell’allenatore dell’Inter | cosa può accadere nei prossimi giorni

Il futuro di Simone Inzaghi è al centro dell'attenzione: contatti con la Juventus? La situazione si fa incandescente, soprattutto nel contesto di un campionato in cui le panchine ballano più che mai. I tifosi sognano un cambio di rotta e l'idea di un derby interno tra le due grandi milanesi accende i riflettori sul destino del tecnico. Riuscirà Inzaghi a resistere al fascino bianconero? La risposta potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Inzaghi Juventus, ci sono stati contatti con l’allenatore dell’Inter? Tutti gli aggiornamenti sul futuro del tecnico. Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro dell’allenatore dell’ Inter Simone Inzaghi che ha iniziato a circolare anche attorno alla Juve. Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha risposto così alla domanda su eventuali contatti dei bianconeri per il tecnico reduce dalla finale di Champions League persa 5-0 contro il PSG. Risposta netta che spazza via, per il momento, le voci sull’ex Lazio. PAROLE – «No, non ci risulta». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com