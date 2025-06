Inzaghi Juventus si va verso questo scenario per l’allenatore L’indiscrezione dall’Arabia | avrebbe risposto così alla ricca offerta dell’Al-Hilal! Rivelazione

Simone Inzaghi allettato da una ricchissima offerta dall'Al-Hilal? La notizia scuote il panorama calcistico, dove la fuga di talenti verso l'Arabia sta diventando un trend inarrestabile. In un momento in cui i club arabi attirano nomi di spicco con ingaggi faraonici, la scelta di Inzaghi potrebbe segnare un cambio di rotta per la Juventus. Resterà alla Continassa o seguirà il richiamo del Golfo? La suspense cresce!

Inzaghi Juventus, ecco la situazione per l’allenatore. L’indiscrezione arriva dall’Arabia: ha risposto così alla ricca offerta dell’Al-Hilal. Secondo l’account ariyadhiahbr e confermato da Gianluigi Longari di Sportitalia, Simone Inzaghi avrebbe dato il via libera all’Al Hilal per allenare il club nelle prossime due stagioni. I primi contatti risalgono a metà aprile ma le evoluzioni recenti spingono l’allenatore dell’ Inter – accostato anche alla panchina della Juve – verso l’addio. La trattativa si è intensificata nelle ultime ore, alimentando l’ipotesi di un cambio imminente. All’inizio della prossima settimana è previsto un incontro tra Inzaghi e la dirigenza nerazzurra per discutere e prendere una decisione definitiva sul futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inzaghi Juventus, si va verso questo scenario per l’allenatore. L’indiscrezione dall’Arabia: avrebbe risposto così alla ricca offerta dell’Al-Hilal! Rivelazione

Leggi anche Inzaghi alla Juventus: arriva la chiamata di John Elkann - La Juventus valuta diverse opzioni per la panchina, con Simone Inzaghi tra i nomi caldi se dovesse saltare il ritorno di Antonio Conte.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Simone Inzaghi, la bomba è clamorosa: assalto Juventus all'allenatore dell'Inter (che pensa a...). Allegri-Milan, è fatta; Inzaghi Juve: bianconeri pronti a virare sul tecnico; Serie A, il mercato degli allenatori: le notizie del 29 maggio; Repubblica - Inzaghi-Juventus? Ecco cosa risulta. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Simone Inzaghi verso l’addio all’Inter: può diventare un’opzione per la Juventus

Si legge su msn.com: Il futuro di Simone Inzaghi all’Inter è incerto dopo la sconfitta in Champions. Suggestioni Juventus e una ricca offerta dall’Al Hilal. Una stagione carica di aspettative si è chiusa nel modo più amar ...

Simone Inzaghi alla Juventus, colpo di scena: si apre il clamoroso scenario

Segnala fantamaster.it: Simone Inzaghi alla Juventus - Possibile colpo di scena sul futuro dell'attuale tecnico dell'Inter: si apre il clamoroso scenario ...

“Inzaghi subito alla Juventus”, l’annuncio scatena il caos

Come scrive calciomercato.it: L'allenatore nerazzurro e l'accostamento ai bianconeri, la pista di mercato tra serio e faceto che infiamma le polemiche ...