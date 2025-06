Inzaghi Juventus i bianconeri tra due fuochi | l’Al Hilal offre una super proposta ma l’Inter proverà a rilanciare grazie a questi fattori La situazione

L'intero panorama calcistico è in fermento, e la lotta per l'allenatore Simone Inzaghi infiamma gli animi. Mentre l’Al Hilal si fa avanti con un'offerta da capogiro, l'Inter non resta a guardare, pronta a rilanciare. Ma cosa significherebbe vedere Inzaghi sulla panchina bianconera? Un cambio di paradigma che potrebbe ridisegnare le gerarchie in Serie A. Rimanete sintonizzati, perché il mercato è appena iniziato!

Inzaghi Juventus, i bianconeri dovranno inserirsi tra due "fuochi": l'Al Hilal avanza una super proposta, ma l'Inter ci prova così. Vedere Simone Inzaghi alla Juventus. Trapela questo dal tweet che Orazio Accomando ha postato su X. Nonostante arrivino conferme sull'accostamento del tecnico piacentino alla Juve, l'allenatore dell'Inter è diviso tra due "fuochi: rimanere in nerazzurro o accettare la ricca offerta dell'Al Hilal. PAROLE – « Situazione Inzaghi: domani summit con l'Inter che proverà a rilanciare con un rinnovo fino al 2027 con ritocco dell'ingaggio. L'offerta dell'AlHilal è di un biennale con opzione a 24M a stagione.

Leggi anche Inzaghi alla Juventus: arriva la chiamata di John Elkann - La Juventus valuta diverse opzioni per la panchina, con Simone Inzaghi tra i nomi caldi se dovesse saltare il ritorno di Antonio Conte.

