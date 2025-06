Inzaghi Juve Tuttosport | da monitorare l’evoluzione tra il tecnico e l’Inter gli scenari dopo la finale di Champions League

Dopo la sconfitta in finale di Champions League, il futuro di Simone Inzaghi è più incerto che mai. Tuttosport sottolinea come gli scenari attorno all'allenatore dell'Inter stiano per cambiare drasticamente. L’attenzione è puntata su un possibile approdo alla Juventus: un colpo che potrebbe segnare una svolta nel panorama calcistico italiano. Rimanere aggiornati su questo intreccio potrebbe rivelarsi fondamentale per comprendere le prossime mosse delle due big del calcio nostrano!

persa con il PSG. L’edizione odierna di Tuttosport non sembra avere particolari dubbi: è da prestare particolare attenzione alla situazione riguardante il futuro di Simone Inzaghi, che a breve incontrerà la dirigenza dell’ Inter. Secondo quanto si apprende filtrano smentite su presunti contatti con l’allenatore, ma l’evoluzione del suo rapporto con i nerazzurri è da monitorare anche e soprattutto dopo l’esito della finale di Champions League. La Juve è alla finestra. . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inzaghi Juve (Tuttosport): da monitorare l’evoluzione tra il tecnico e l’Inter, gli scenari dopo la finale di Champions League

Leggi anche Gasperini alla Roma, Allegri al Milan e Conte alla Juve: il domino degli allenatori che può stravolgere la Serie A. Ma tutti aspettano... Inzaghi - Il futuro della Serie A potrebbe essere rivoluzionato da un clamoroso domino di allenatori: Gasperini alla Roma, Allegri al Milan e Conte alla Juventus.

