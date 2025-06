Inzaghi Juve l’allenatore dell’Inter è sempre più verso l’addio! C’è questo club che lo tenta fortemente | le ultimissime novità

Simone Inzaghi, l'allenatore dell'Inter, sembra essere a un passo dall'addio. Con la Juventus che lo tenta, la situazione si fa intrigante. In un calcio in continua evoluzione, la possibilità di un cambio di panchina tra queste due storiche rivali potrebbe riscrivere le regole del gioco. Riuscirà Inzaghi a portare freschezza e idee nuove in un ambiente così carico di aspettative? Restate sintonizzati per aggiornamenti mozzafiato!

Inzaghi Juve, l’allenatore dell’Inter è sempre più verso l’addio: tutti gli aggiornamenti sul tecnico nerazzurro. L’allenatore dell’ Inter Simone Inzaghi è sempre più vicino a lasciare il club nerazzurro. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il tecnico accostato anche alla Juve potrebbe accettare la clamorosa offerta dell’Al Hilal. PAROLE – «L’Al-Hilal è sempre più ottimista di ottenere il sì definitivo di Simone Inzaghi. Nelle prossime ore l’Inter incontrerà l’allenatore per capire se ci saranno i presupposti per continuare insieme. L’Arabia tenta fortemente Inzaghi». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inzaghi Juve, l’allenatore dell’Inter è sempre più verso l’addio! C’è questo club che lo tenta fortemente: le ultimissime novità

Leggi anche Inzaghi sceglie la Juve: spuntano fuori le cifre - Simone Inzaghi potrebbe essere il prossimo grande colpo della Juventus, con cifre già sul tavolo che fanno sognare i tifosi.

