Inzaghi Juve Corriere dello Sport il retroscena | contatto con Giuntoli prima dell’addio! Adesso c’è questa squadra nel suo futuro ma… Ultime

Il mondo del calcio è in fermento con il futuro di Simone Inzaghi, contattato dalla Juventus prima della svolta con Giuntoli. Questo retroscena rivela non solo le manovre dietro le quinte, ma anche la crescente instabilità nelle panchine delle big italiane. Un dato interessante? La ricerca di freschezza e innovazione porta i club a valutare allenatori inaspettati. Cosa accadrà ora? La risposta potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione!

Inzaghi Juve (Corriere dello Sport), il retroscena col contatto di Giuntoli per l’allenatore dell’Inter: le ultime. La Juventus ha sondato il terreno con Simone Inzaghi prima dell’addio di Cristiano Giuntoli. Un contatto informale, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, che avrebbe anticipato gli attuali sviluppi sul futuro dell’allenatore. La sconfitta in finale di Champions League contro il PSG ha lasciato il segno e l’i dea di un cambio radicale non è più così remota. Ora, però, l’ex tecnico della Lazio sembra essere più vicino all’ Al Hilal, club arabo disposto a mettere sul piatto un’offerta economica importante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inzaghi Juve (Corriere dello Sport), il retroscena: contatto con Giuntoli prima dell’addio! Adesso c’è questa squadra nel suo futuro ma… Ultime

