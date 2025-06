Inzaghi Juve Capello lancia l' allarme | Io al suo posto avrei detto un’altra cosa dopo la finale Se rispondi come ha fatto lui significa che…

Dopo la finale di Champions League, le parole di Simone Inzaghi hanno sollevato più di un sopracciglio. Fabio Capello interviene e lancia un allarme: "Se avessi parlato io, avrei scelto altre parole". Un segnale preoccupante per i tifosi dell’Inter, ma anche un riflesso della crescente pressione nel calcio moderno. La comunicazione è fondamentale, soprattutto in momenti di crisi. Cosa ci riserverà il futuro per Inzaghi?

Inzaghi Juve, Capello vede un segnale già scritto con l’Inter. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi. Fabio Capello, a La Gazzetta dello Sport, ha commentato così le parole che Simone Inzaghi ha esternato dopo la finale di Champions League che l’Inter ha perso contro il PSG. Le dichiarazioni dell’ex Juve sul tecnico dell’ Inter fanno riflettere. CAPELLO AL POSTO DI INZAGHI – «Io avrei detto che il Mondiale per Club offre subito un’occasione per rifarci e che avrei lavorato per quello. Se rispondi come Inzaghi, c’è qualcosa di strano. Mi sembra l’anticamera di un addio». MONDIALE PER CLUB – «Il primo Mondiale per Club della storia è una vetrina per mostrare al mondo la faccia bella dell’Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com