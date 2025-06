Inzaghi-Inter separazione indolore? La società mette paletti – TS

La possibile separazione tra Simone Inzaghi e l'Inter si fa sempre più concreta, con l'incontro decisivo atteso a breve. Dopo le delusioni in Champions, la società sembra pronta a mettere paletti chiari per il futuro. Questo cambio di scenario riflette un trend nel calcio moderno: le dirigenze non esitano a prendere decisioni rapide per garantire risultati. Curioso sapere chi potrebbe sostituire Inzaghi e come questo influenzerà il mercato!

La storia tra Simone Inzaghi e l’Inter potrebbe finire molto presto. Già domani l’incontro decisivo tra le parti, la società metterà paletti importanti secondo Tuttosport. TRATTATIVA – Se prima della finale era Simone Inzaghi nella posizione di “pretendere”, oggi la situazione è completamente cambiata. L’umiliazione in Champions League ribalta gli equilibri e adesso la società a dettare il passo. Domani ci sarà l’incontro per capire se l’allenatore rimarrà all’ Inter, ma sull’eventuale rinnovo c’è da discutere. Sicuramente Inzaghi non rimarrà senza rinnovo, il diktat di Giuseppe Marotta è sempre quello di iniziare senza un mister in scadenza. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi-Inter, separazione indolore? La società mette paletti – TS

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Approfondimenti da altre fonti

Inzaghi alla Juve: l’ultimo lavoro di Giuntoli. Inter alla resa dei conti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inzaghi alla Juve: l’ultimo lavoro di Giuntoli. Inter alla resa dei conti

Scrive tuttosport.com: A meno di depistaggi dell'ultima ora, il D-Day sarà domani. Simone Inzaghi incontrerà i dirigenti dell'Inter e le parti capiranno se esistono le premesse per andare avanti insieme. Sabato, dopo la dis ...

Allenatore Inter, Inzaghi riflette sull'addio: da Fabregas a Vieira, tutti i nomi dei possibili successori

Segnala corrieredellosport.it: Il club ha fatto la sua mossa, starà a Simone domani decidere se lasciare per accettare l’Al-Hilal o restare per cercare il riscatto ...

“Dimissioni Inzaghi”: è finita con l’Inter, l’annuncio dopo la disfatta col PSG

Lo riporta interlive.it: Grande delusione fra i tifosi nerazzurri per il 5-0 rimediato in finale, ora invocano la separazione anticipata con il tecnico piacentino ...