Inzaghi-Inter rinnovo o separazione! Marotta ha una convinzione – Sky

Il futuro di Simone Inzaghi all'Inter è appeso a un filo. Mentre Marotta riflette sulla direzione da prendere, il mister potrebbe trovarsi a un bivio cruciale. In un periodo in cui la stabilità degli allenatori è messa alla prova dalla pressione dei risultati, sarà interessante scoprire se l’Inter deciderà di investire su una continuità vincente o darà spazio a nuove strategie. La scelta potrebbe ridefinire il corso della stagione!

Simone Inzaghi e l'Inter potrebbero separarsi, così come proseguire la propria avventura insieme. L'incertezza di tale situazione dovrà essere sciolta nei prossimi giorni, così da evitare un nodo futuro. LA SITUAZIONE – Simone Inzaghi e l'Inter continueranno insieme, o l'avventura del piacentino in nerazzurro è ai titoli di coda? La situazione è in divenire, come sottolineato da Andrea Paventi a Sky Sport: «La volontà dell'Inter è quella di allungare di una stagione il contratto di Inzaghi, ma è evidente che le intenzioni dell'allenatore faranno la differenza. Bisogna capire se il tecnico vorrà veramente cambiare o rimanere in nerazzurro.

