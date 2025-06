Inzaghi Inter passo indietro dell’Al-Hilal? Le ultime

La situazione di Simone Inzaghi si complica: l'Al-Hilal si tira indietro, temendo ripercussioni negative sulla propria immagine. Questo passo indietro potrebbe segnare un momento cruciale per l'Inter, proprio mentre il club sta cercando di rilanciarsi nel panorama europeo. Domani, il tecnico avrà un faccia a faccia con la dirigenza interista: sarà l'occasione per ridefinire le ambizioni e il futuro della squadra. Rimanete sintonizzati!

Inzaghi Inter, emergono clamorose novità sulla trattativa tra il tecnico e l’Al-Hilal. La squadra araba si sarebbe defilata perché teme un danno d’immagine. Potrebbe profilarsi una svolta clamorosa nella trattativa tra Simone Inzaghi e l’Al-Hilal. Domani il tecnico discuterà con la dirigenza dell’ Inter per chiarire il futuro, che potrebbe anche essere lontano da Milano. L’allenatore originario di Piacenza ha un contratto fino a giugno 2026, ma non è escluso che la sua avventura nerazzurra possa concludersi subito dopo la batosta contro il PSG in finale di Champions League. La volontà di Marotta e della dirigenza è quella di prolungare il contratto di Inzaghi, che dal canto suo vorrà garanzie sul mercato e, in ogni caso, potrebbe voler cambiare aria dopo 4 anni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, passo indietro dell’Al-Hilal? Le ultime

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

