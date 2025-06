Inzaghi Inter ore di riflessione prima del summit di domani | si va verso l’addio! La situazione

Il futuro di Simone Inzaghi all'Inter è appeso a un filo, con il summit di domani che potrebbe segnare una svolta decisiva. In un clima di tensione, l’addio sembra sempre più probabile. Questo momento cruciale riflette un trend nel calcio moderno, dove le decisioni rapide e strategiche possono cambiare il corso di una stagione. Riuscirà l’Inter a trovare una nuova guida che riaccenda la passione dei tifosi? Il destino è nelle mani della società.

INZAGHI INTER – « In viale della Liberazione stanno facendo tutte le valutazioni del caso e lo stesso Inzaghi nei giorni scorsi si è trovato a dover valutare un' offerta ricchissima dell'Al-Hilal, cui non ha assolutamente chiuso, evidentemente perché anche nel tecnico stesso iniziava ad albergare qualche dubbio.

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

