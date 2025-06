Inzaghi-Inter dubbi sul futuro | il tecnico tra delusione e sirene arabe

Simone Inzaghi, dopo la deludente finale di Champions contro il PSG, si trova nell'occhio del ciclone: il suo futuro all’Inter è in bilico tra sirene arabe e nuove ambizioni. La società, guidata da Marotta, è determinata a rilanciarlo. Questo dibattito si inserisce in un contesto più ampio, dove i club italiani devono affrontare pressioni esterne e la ricerca di nuovi talenti. Riuscirà Inzaghi a risollevare le sorti della squadra?

Le parole di Simone Inzaghi dopo la disfatta in finale di Champions League contro il Psg aprono a scenari clamorosi, ma l’Inter, con Marotta in testa, farà di tutto per trattenerlo. Nonostante la sconfitta in finale di Champions League e una stagione senza trofei, l’Inter non ha alcun dubbio sulla volontà di proseguire, anche il prossimo anno, con Simone Inzaghi in panchina. Di contro, è il tecnico a essersi preso qualche giorno per pensare al suo futuro. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it