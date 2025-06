Inzaghi Inter domani l’incontro decisivo | spunta una speranza per la permanenza ma ecco il possibile sostituto

Domani sarà un giorno cruciale per il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter. Mentre una succosa offerta dall'Arabia Saudita scuote le fondamenta nerazzurre, spunta una luce di speranza per la sua permanenza. Tuttavia, il club sta già considerando possibili sostituti. Questo scenario riflette un trend crescente nel calcio moderno: gli allenatori non sono mai stati così al centro delle trattative. Riuscirà Inzaghi a restare e conquistarsi la fiducia?

Inzaghi Inter, le ultime sul futuro sulla panchina nerazzurra dell’allenatore dopo la ricca offerta proveniente dall’Arabia Saudita. Andrea Paventi ha parlato a Sky Sport della situazione per la panchina dell’ Inter in caso di addio di Simone Inzaghi. INZAGHI- INTER – «Domani è importante, se ne sono dette tante ma il confronto sarà decisivo per capire quale sarà la scelta migliore per entrambi. La società sta aspettando la decisione del tecnic, qualora arrivasse la fumata nera, si penserà al dopo Inzaghi. L’identikit sarà un allenatore alla Fabregas, che faccia delle idee, della capacità di gestire, ma anche con la maturità, per una squadra importante come l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, domani l’incontro decisivo: spunta una speranza per la permanenza, ma ecco il possibile sostituto

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inzaghi, tutto in 48 ore: l'Inter aspetta il sì, ma il tecnico è tentato dall'Al Hilal; I dubbi di Inzaghi sul futuro: ricostruire un'Inter vincente o cedere alla sensazione di fine ciclo?; Inter-Inzaghi, domani l’incontro decisivo per il futuro del tecnico: si va verso l'addio; Inzaghi-Inter tra finale di Champions e futuro: martedì l'incontro decisivo con Marotta. 🔗Ne parlano su altre fonti

Inter-Inzaghi, aria di addio, domani l’incontro con Marotta. Juve: Comolli nuovo Dg ma Tudor resterà in panchina o no?

Come scrive msn.com: La disfatta in Champions ha lasciato strascichi nell'Inter e in Simone Inzaghi che medita l'addio: sarà decisivo il faccia a faccia con Marotta. Mistero allenatore anche per la Juve, anche se Tudor po ...

Allenatore Inter, Inzaghi riflette sull'addio: da Fabregas a Vieira, tutti i nomi dei possibili successori

Riporta msn.com: Il club ha fatto la sua mossa, starà a Simone domani decidere se lasciare per accettare l’Al-Hilal o restare per cercare il riscatto ...

CdS - Inzaghi-Inter: domani la verità, ma la dirigenza chiama Fabregas. E per Simone spunta la Juventus

Si legge su msn.com: Palla a Inzaghi. Anche il Corriere dello Sport spiega come la decisione finale spetterà unicamente al tecnico, considerando che il club intende andare avanti con lui. Domani l'incontro decisivo: dentr ...