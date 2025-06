Inzaghi Inter Biasin lascia una porticina aperta | Oaktree e Marotta puntano a convincerlo a rinnovare incastro difficile ma nulla è già deciso!

Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter è appeso a un filo, con Oaktree e Marotta pronti a fare il possibile per convincerlo a rinnovare. In un momento in cui il calcio è in piena evoluzione, le scelte dei tecnici possono cambiare il corso di una stagione. Domani potrebbe essere il giorno decisivo: ci sarà un colpo di scena o l’addio sarà inevitabile? Rimanete sintonizzati!

Inzaghi Inter, Biasin lascia una porticina aperta: «Oaktree e Marotta puntano a convincerlo a rinnovare». Ecco cosa aspettarsi dall’incontro di domani. Domani si saprà se Simone Inzaghi rimarrà sulla panchina dell’ Inter o se saluterà il club nerazzurro anche se gli rimarrebbe ancora un altro anno di contratto. Il tecnico piacentino incontrerà infatti i dirigenti: sul tavolo il suo rinnovo di contratto ma anche diverse richieste che l’allenatore farà alla società per rimanere. Secondo il giornalista Fabrizio Biasin l’incastro tra club e allenatore non è affatto facile, ma nulla è già deciso. Sull’allenatore resta l’ombra della maxi offerta proveniente dall’ Al Hilal. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, Biasin lascia una porticina aperta: «Oaktree e Marotta puntano a convincerlo a rinnovare, incastro difficile ma nulla è già deciso!»

