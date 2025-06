Inzaghi è addio all’Inter? Marotta ha espresso la posizione del club ma il tecnico…

Inzaghi e l'Inter, un legame che potrebbe spezzarsi. Beppe Marotta ha chiarito che la palla è nel campo del tecnico: se vuole restare, il club è disposto a discuterne. Questa situazione riflette un trend più ampio nel calcio moderno, dove le scelte degli allenatori influenzano non solo le sorti delle squadre, ma anche quelle dei tifosi. Riuscirà Inzaghi a trovare la sua strada o sarà un nuovo inizio lontano da Milano?

Quale sarà il futuro di Simone Inzaghi? Come svela in edicola questa mattina La Gazzetta dello Sport in tutta questa vicenda, la posizione dell' Inter resta invariata: se il tecnico vuole rimanere, il club è disposto a rinnovargli il contratto, per quanto è improbabile che venga ritoccato l'ingaggio attuale di 6,5 milioni più bonus. Al momento, i nerazzurri aspettano la decisione del mister, che ha in mano la situazione. Se Inzaghi decidesse di andare via, dovrà – ovviamente – rinunciare all'ultimo anno del suo contratto, una scelta non semplice, soprattutto di fronte a offerte come quella dell' Al Hilal.

