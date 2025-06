Inzaghi domani si decide se resta o lascia | i tre punti con l’Inter

Domani è un giorno cruciale per l’Inter: il destino di Simone Inzaghi sarà deciso in una sola partita. I tre punti in palio non sono solo un obiettivo, ma rappresentano anche la chiave per il futuro del club. In un calcio sempre più volatile, la scelta di confermare o cambiare allenatore potrebbe segnare una nuova era per i nerazzurri. Gli appassionati restano con il fiato sospeso: cosa accadrà?

Il futuro di Inzaghi si decide domani: o resta oppure lascerà il club dopo quattro stagioni. L'Inter, dunque, conoscerà tra poche ore il proprio futuro tecnico. Se partirà allora si cercherà subito un altro profilo. TRE FOCUS SUL FUTURO DELL'INTER – Domani ci sarà l'incontro decisivo che decreterà il futuro di Simone Inzaghi e dell'Inter. Le due strade potrebbero separarsi, con la Beneamata che sta già cercando nuovi profili. Secondo Fabrizio Biasin, giornalista di Libero ed esperto di questioni legate al club interista, ci sono tre punti focali. I seguenti: « Domani incontro Inter-Inzaghi. L'obiettivo di Oaktree e Marotta è convincerlo a prolungare il contratto; l'offerta saudita è di 50 milioni in 2 anni; Inzaghi non ha ancora deciso ma per restare chiede garanzie.

Simone Inzaghi e Inter: domani il giorno della verità. Oggi arriva Luis Henrique - Domani sarà un giorno decisivo per Simone Inzaghi e l'Inter: il vertice con la dirigenza determinerà se proseguiranno insieme o si diranno addio.

