Inzaghi Arabia retroscena | prima la colazione a Monaco coi dirigenti dell’Inter poi…

Simone Inzaghi è al centro di un intrigante balletto di trattative! Dopo una colazione strategica a Monaco con i dirigenti dell'Inter, si profila un futuro che potrebbe portarlo in Arabia. Questo scenario si inserisce in un trend crescente di allenatori europei che cercano nuove sfide nel Golfo. La domanda ora è: l'Inter si priverà del suo mister in un momento così cruciale? Una scelta che potrebbe cambiare le sorti della squadra!

Inzaghi Arabia, ecco spuntare il retroscena sulla situazione: prima la colazione a Monaco coi dirigenti dell'Inter, poi il tecnico.. Che sarà del futuro di Simone Inzaghi dopo la finale di Champions League? A svelare alcuni dettagli ci ha pensato La Gazzetta dello Sport. Ieri mattina, prima di ripartire per Milano, Inzaghi e i dirigenti – spiega il quotidiano – hanno fatto colazione insieme a Monaco. È stata un'occasione per parlare di tutto ciò che non è andato la sera prima in campo, ma non certo il momento per discutere del futuro. Potrebbe essere questo un segnale di addio? In realtà, la partita è ancora aperta: chi conosce e "frequenta" gli umori di Inzaghi crede che ci sia ancora una possibilità che il tecnico decida di restare a Milano.

In Arabia Saudita sono convinti: il 1° giugno Simone Inzaghi firmerà per l'Al-Hilal (20 milioni a stagione) - In Arabia Saudita sono convinti che il 1° giugno Simone Inzaghi firmerà per l'Al-Hilal, ricevendo 20 milioni di euro a stagione.

