Inzaghi-Arabia non ci sono più dubbi | doccia freddissima per l’Inter

La situazione di Simone Inzaghi all’Inter è in evoluzione e l'ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita si fa sempre più concreta. Dopo una stagione deludente, il tecnico potrebbe trovarsi a dover prendere una decisione cruciale. Il mercato calcistico internazionale sta cambiando rapidamente e gli allenatori italiani sono sempre più ambiti all'estero. Sarà interessante scoprire se Inzaghi resisterà alla tentazione o sceglierà nuove sfide!

Simone Inzaghi ad un bivio, difficile che possa cambiare idea: ecco cosa sta succedendo e quando ci sarà l’incontro col club. Il futuro di Simone Inzaghi è ad un bivio. Il tecnico dell’Inter sembra sempre più vicino a dire addio al club milanese, al termine di una stagione inevitabilmente deludente. (LaPresse) tvplay.it Solo poche settimane fa lui ed i suoi uomini erano sul tetto del mondo, vicini ad un’impresa storica che avrebbe proiettato l’Inter nell’Olimpo del calcio. Oggi non rimane nulla di questa stagione, solo una serie di delusioni sia in campionato che in Europa. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Inzaghi-Arabia, non ci sono più dubbi: doccia freddissima per l’Inter

Leggi anche In Arabia Saudita sono convinti: il 1° giugno Simone Inzaghi firmerà per l’Al-Hilal (20 milioni a stagione) - In Arabia Saudita sono convinti che il 1° giugno Simone Inzaghi firmerà per l’Al-Hilal, ricevendo 20 milioni di euro a stagione.

