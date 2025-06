Inzaghi alla Juventus? La svolta che nessuno si aspettava

Inzaghi alla Juventus? Una mossa che ha sorpreso tutti, come un colpo di scena in un film avvincente! L'allenatore dell'Inter potrebbe trasferirsi nel grande club bianconero, segnando una nuova era nel calcio italiano. In un momento storico in cui le squadre cercano di rialzarsi da stagione turbolente, questa scelta potrebbe essere la chiave per il riscatto della Vecchia Signora. Rimanete sintonizzati, perché il campionato non è mai stato così emozionante!

La Juventus ha provato a strappare all'Inter l'allenatore: una svolta clamorosa che ha trovato un epilogo davvero clamoroso ed inaspettato. A precisa domanda sul futuro era stato piuttosto vago. Addirittura non si era sbilanciato nemmeno su una sua presenza in panchina al prossimo Mondiale per club. Simone Inzaghi ha ricoperto di nubi il suo futuro, gettato ombre che solo nei prossimi giorni si potranno diradare. C'è da dire che il tecnico era ancora scottato per l' umiliazione subita nella finale di Champions League contro il Paris Saint Germain.

Leggi anche Inzaghi alla Juventus: arriva la chiamata di John Elkann - La Juventus valuta diverse opzioni per la panchina, con Simone Inzaghi tra i nomi caldi se dovesse saltare il ritorno di Antonio Conte.

Inter, Asllani c’è: ora Inzaghi si aspetta la svolta con la Juventus

Si legge su tuttomercatoweb.com: Kristjan Asllani c'è, adesso la scelta di schierarlo o meno, nel big match di domenica sera contro la Juventus ... la giocherà da titolare) che Inzaghi si aspetta una risposta.

Crosetti: "Ora, per coerenza, Simone Inzaghi deve andare alla Juventus"

tuttojuve.com scrive: Così Maurizio Crosetti, giornalista di Repubblica, ha parlato di Simone Inzaghi dopo la sconfitta dell'Inter in finale di Champions League, battuta per 5-0 da parte del Paris Saint ...

Inter: Inzaghi chiede di più ad un giocatore, quanto fatto finora non basta più

Riporta msn.com: Inzaghi si aspetta una svolta decisiva da un giocatore molto ... con attenzione al tanto atteso derby d’Italia contro la Juventus, concentrandosi sulle condizioni fisiche di alcuni dei suoi ...