Inzaghi Al Hilal Romano annuncia | Tentazione sempre più forte! In Arabia mantengono l’ottimismo e hanno una convinzione

Inzaghi al centro di un intrigo calcistico: la tentazione di Al Hilal si fa sempre più intensa! Fabrizio Romano, esperto di mercato, svela l'ottimismo della dirigenza saudita. Un possibile addio all'Inter? La notizia rispecchia una tendenza crescente tra i top allenatori europei che esplorano opportunità in campionati emergenti. Riuscirà Inzaghi a resistere al richiamo dell’Arabia? Non perdere l'appuntamento con il futuro del calcio!

Inzaghi Al Hilal, Romano annuncia: «Tentazione sempre più forte! In Arabia mantengono l’ottimismo». Il punto sul tecnico dell’Inter. Intervenuto sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha detto la sua sulla corte dell’ Al Hilal per Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino chiarirà domani il proprio futuro dopo l’incontro in programma con i vertici dirigenziali dell’ Inter. Ecco il punto del giornalista. INZAGHI AL HILAL – « La giornata di martedì sarà molto importante: volevo raccontarvi che in queste ore l’Al Hilal continua ad aspettare una risposta ma la tentazione araba per Inzaghi si sta facendo sempre più forte. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Al Hilal, Romano annuncia: «Tentazione sempre più forte! In Arabia mantengono l’ottimismo e hanno una convinzione»

Leggi anche Al Hilal sta ancora aspettando Simone Inzaghi dopo il no di Xavi - Al Hilal è in attesa di una risposta da Simone Inzaghi dopo il rifiuto di Xavi. La situazione si fa interessante mentre il club cerca di rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

