Il destino di Simone Inzaghi all'Inter è sempre più incerto, mentre il richiamo dell'Al Hilal si fa sentire con insistenza. Questo momento cruciale non solo segna una possibile svolta per i nerazzurri, ma si inserisce in un contesto di grande fermento nel calcio europeo. Con la Champions League che ha messo a nudo le fragilità della squadra, l'Inter deve decidere se puntare sulla continuità o rilanciarsi con nuovi volti. La scelta sarà decisiva!

Sono ore caldissime in casa Inter: Inzaghi continua a capitalizzare l’attenzione e il pressing dell’Al Hilal si fa sempre più forte. L’ Inter deve ripartire dopo la pesantissima sconfitta arrivata per mano del PSG in Champions League. E dovrà decidere se farlo da Simone Inzaghi o da un nuovo profilo. Proprio sotto questo punto di vista non sono arrivate buone novità per i nerazzurri: la pista araba per l’allenatore si sta facendo sempre più calda. Inzaghi-Al Hilal, l’Inter rischia grosso: ecco cosa sta succedendo. Come reso noto, tramite ‘X’, dal giornalista Orazio Accomando: “ Inzaghi-Al Hilal pista sempre più calda “. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Inzaghi-Al Hilal, la pista si fa calda: colpo di scena improvviso per l’Inter

Leggi anche Al Hilal sta ancora aspettando Simone Inzaghi dopo il no di Xavi - Al Hilal è in attesa di una risposta da Simone Inzaghi dopo il rifiuto di Xavi. La situazione si fa interessante mentre il club cerca di rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

Capello: Inzaghi, parole che sanno di addio. Nei suoi panni, avrei chiamato Marotta e...; Inzaghi l'ha messo in stand-by, l'Al Hilal vira su Zidane ma incassa il 'no': offerta faraonica; Moretto: “L’Al Hilal continua a spingere per Inzaghi, la situazione è questa”; Inzaghi, Champions e addio: in Arabia sono sicuri, andrà all'Al-Hilal. 🔗Ne parlano su altre fonti

In Arabia sono sicuri: "Inzaghi ha firmato un biennale con l'Al Hilal"

Riporta msn.com: Il futuro di Simone Inzaghi rimbalza tra Italia e Arabia Saudita. Ma se qui si attende il vertice delle prossime ore con la dirigenza dell'Inter per capire se ci sono i margini per andare avanti assie ...

L’Al-Hilal aspetta Inzaghi: “L’Inter sa già tutto”

Secondo passioneinter.com: Nella settimana che porta alla finale di Champions League di Monaco tra Inter e Psg, le voci su un possibile addio di Simone Inzaghi dalla panchina nerazzurra continuano a circolare. In particolare, è ...

Chi è Tommaso Inzaghi, figlio di Simone e Alessia Marcuzzi che può portare suo padre all’Al Hilal

fanpage.it scrive: Tommaso Inzaghi è il mediatore tra papà Simone e l'offerta dell'Al-Hilal: è lui il ponte tra l'allenatore dell'Inter e il club arabo, che lo vorrebbe ...