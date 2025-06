Investita una ragazza in via Filzi | 118 sul posto

Nel cuore della città, un incidente ha colpito una giovane in via Filzi, richiamando l'attenzione sulla sicurezza stradale nel contesto urbano sempre più affollato. Fortunatamente, la ragazza non è in gravi condizioni, ma questo episodio riaccende il dibattito sull'importanza di una mobilità sostenibile e sicura. È fondamentale riflettere su come migliorare la convivenza tra mezzi a motore e pedoni per garantire un futuro senza incidenti.

Una ragazza è stata investita da uno scooter in via Filzi. È successo nel tardo pomeriggio di oggi all'altezza del civico 9. La giovane non è in gravi condizioni ma è stata soccorsa dai sanitari del 118 con ambulanza e automedica. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale. Sul. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Investita una ragazza in via Filzi: 118 sul posto

