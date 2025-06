Investita persona in bicicletta paura a Castello Brianza

Un grave incidente ha scosso Castello Brianza, dove un ciclista di 56 anni è stato investito nella tarda mattinata di lunedì. Questo episodio riaccende la discussione sulla sicurezza stradale per i ciclisti, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui il ciclismo sta vivendo una vera e propria rinascita, grazie alla crescente attenzione verso la mobilità sostenibile. È fondamentale garantire strade più sicure per tutti.

Soccorsi in azione a Castello Brianza nella tarda mattinata di lunedì 2 giugno per un ciclista investito. Erano le 11.45 quando è scattata la chiamata al Numero unico per le emergenze 112 per quanto avvenuto in via Dante: una persona di 56 anni in bici è rimasta vittima di un incidente con un.

