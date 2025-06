Investì con l’auto un bimbo nel passeggino e non si fermò ma ora è decaduta l’accusa di lesioni | manca la querela

Un episodio drammatico che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e la responsabilità degli automobilisti. La vicenda di Coccaglio, in cui una madre ha investito un bimbo nel passeggino, evidenzia un punto cruciale: l'importanza della vigilanza alla guida. Con l’accusa di lesioni aggravate ora decaduta per mancanza di querela, ci si interroga su come tutelare i più vulnerabili in strada. Un tema sempre attuale!