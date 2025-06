INTERVISTA – Farfalle New Generation | Lorjen D’Ambrogio

Scopri l'universo delle Farfalle New Generation, le giovani atlete che stanno rivoluzionando la ginnastica ritmica italiana! In un’epoca in cui il talento giovane viene celebrato come mai prima d'ora, queste ragazze si raccontano con autenticità e determinazione. Non è solo sport, ma un viaggio di emozioni, disciplina e passione. Pronte a ispirare una nuova era per la ginnastica, le Farfalle trasformano ogni esibizione in un sogno che prende vita!

In questa serie di interviste esclusive, entriamo nel cuore e nella mente della nuova generazione di atlete che stanno riscrivendo le regole della ginnastica ritmica italiana. Tra nastri, cerchi e sogni, le giovani Farfalle si raccontano senza filtri. Un ritratto autentico, fresco e potente di chi vive lo sport ogni giorno con disciplina, passione e leggerezza. Perché dietro ogni gesto perfetto, c’è una storia vera da scoprire. Da bambina vide le Farfalle in tv e disse alla mamma: ‘Io voglio fare questo nella vita’. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche INTERVISTA – Farfalle New Generation: Laura Golfarelli - Scopri l'universo delle nuove Farfalle della ginnastica ritmica italiana con Laura Golfarelli. In questa intervista esclusiva, le giovani atlete condividono sogni, passioni e sfide, offrendo un coinvolgente sguardo autentico sulla loro evoluzione.