Interisti la delusione e l’orgoglio | Sconfitti ma uniti ora più che mai

Un risveglio amaro per gli interisti: la quarta Champions svanita davanti al PSG lascia un peso nel cuore. Ma in questo momento di delusione, emerge un sentimento di orgoglio. I tifosi, uniti come non mai, si esprimono sui social, mescolando rabbia e affetto. Questo è il segnale di una comunità che non si arrende, ma trova nella sconfitta l'occasione per rinsaldare legami e guardare al futuro. Chi ha detto che il calcio è solo vittoria?

Il risveglio è amaro. La quarta Champions è un sogno infranto. Sconfitta netta: incubo Psg. Il giorno dopo, al popolo nerazzurro tocca fare i conti con la realtà. C'è chi preferisce chiudersi nel silenzio e chi invece si esprime, anche sui canali social. Rabbia e affetto – che resta sempre, nonostante tutto – si mescolano nei messaggi di chi ha sperato fino all'ultimo nel miracolo, per poi doversi arrendere. Giacomo Poretti, del trio con Aldo e Giovanni, risponde a suo modo a chi infierisce: "Quando la Juve perde o il Milan perde io non mando messaggi sarcastici perché so di ferire, è come ridere in faccia a chi si è rotto una gamba.

