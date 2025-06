Inter | una notte da dimenticare le tensioni e il futuro incerto di Inzaghi e Frattesi

Un finale da incubo per l’Inter, travolta 5-0 dal Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Una sconfitta che non solo riaccende le tensioni attorno a Inzaghi e Frattesi, ma solleva interrogativi sul futuro della squadra. Mentre il calcio europeo si evolve e i top club si rinforzano, la mancanza di reazione dei nerazzurri in un momento cruciale fa riflettere: basteranno i cambiamenti a riportare l’Inter ai vertici? La risposta è più che mai

Una serata da incubo per l’ Inter che, nella finale di Champions League a Monaco di Baviera, è stata travolta 5-0 dal Paris Saint-Germain. L’assenza di una reazione nel secondo tempo ha riportato alla mente le grandi rimonte del passato, ma questa volta non c’è stato nessun miracolo. Anzi, il pesante passivo ha aperto scenari di crisi interna, con il caso Frattesi-Inzaghi che potrebbe segnare un punto di svolta nel futuro della squadra. Scopriamo cosa è accaduto nella notte più buia della stagione interista. Scelte tattiche sotto esame. Le scelte di Inzaghi sono state al centro delle critiche, soprattutto quella di non schierare Davide Frattesi in un momento in cui la squadra necessitava di maggiore forza offensiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Inter: una notte da dimenticare, le tensioni e il futuro incerto di Inzaghi e Frattesi

Leggi anche ? FINALE CHAMPIONS LEAGUE: PSG vs INTER LIVE GRATIS TV8 - La Notte dei Campioni! 31 Maggio 2025! ? - La notte dei campioni è arrivata! Sabato 31 maggio alle 19:30, PSG e Inter si sfidano in finale di Champions League, un evento storico trasmesso gratuitamente su TV8.

Cosa riportano altre fonti

Kvaratskhelia, nostalgia Napoli: il gesto Social che riaccende i cuori azzurri; Psg Inter 3-0 LIVE | ancora Doué notte fonda per i nerazzurri! I francesi si avvicinano alla Champions. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter: una notte da dimenticare, le tensioni e il futuro incerto di Inzaghi e Frattesi

Riporta thesocialpost.it: Una serata da incubo per l’Inter che, nella finale di Champions League a Monaco di Baviera, è stata travolta 5-0 dal Paris Saint-Germain. L'assenza di una ...

L’Inter e il record amaro: mai nessuno aveva perso una finale di Champions con cinque gol di scarto

Secondo informazione.it: Quello che doveva essere il coronamento di una stagione straordinaria si è trasformato in una notte da dimenticare per l’Inter. A Monaco di Baviera, sabato 31 maggio, il Psg ha travolto i nerazzurri c ...

Parigi tra sogni e tensioni: la notte della finale Paris Saint Germain-Inter

msn.com scrive: Parigi si prepara alla finalissima di questa sera tra Inter e Paris Saint-Germain (Psg). Mentre il prefetto di Parigi, Laurent Nunez , ha annunciato lo ...