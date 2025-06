Inter tradita Inzaghi-Juventus prende quota

Dopo la delusione in Champions, l'Inter è in un momento cruciale e i rumors su Inzaghi alla Juventus si intensificano. In un calcio sempre più volatile, dove le scelte strategiche possono trasformare il destino di una squadra, questa ipotesi non è solo gossip, ma un segnale di come il grande gioco sia in continua evoluzione. I tifosi non possono ignorare l'emozione di un possibile derby degli allenatori. Cosa ne pensi?

Dopo la delusione Champions, sono giorni di riflessioni per l’Inter ed Inzaghi: prende quota l’ipotesi Juventus per il tecnico piacentino Doveva essere una notte diversa, l’avevano immaginata come la serata del trionfo. L’Inter torna a mani vuote da Monaco di Baviera e la pesantissima sconfitta nella finale di Champions lascia strascichi. Delusione cocente per chi a lungo ha cullato il sogno del triplete e si è ritrovato, invece, senza neanche un trofeo in bacheca. Ed allora ci si interroga su quel che è stato e soprattutto quel che potrebbe essere: sarà ancora l’Inter di Inzaghi oppure partirà una rivoluzione tecnica per i nerazzurri? Una domanda che troverà risposta nei prossimi giorni quando il tecnico piacentino incontrerà Marotta e Ausilio per capire se si può continuare insieme oppure è meglio separarsi e chiudere un’esperienza durata quattro anni. 🔗 Leggi su Sportface.it

