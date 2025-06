Inter-Simeone si può | serve un gesto meraviglioso del Cholo

L'Inter è all'incrocio del destino: Simone Inzaghi è sul filo, e il nome di Diego Simeone si fa sempre più insistente. Un gesto meraviglioso del Cholo potrebbe riscrivere la storia nerazzurra, rispondendo così a un trend che va oltre i confini del campo: quello della ricerca di una nuova identità. I tifosi attendono con ansia un cambiamento. Sarà il momento di dare vita a un sogno?

C'è un'aria densa di aspettative in casa Inter. Il destino di Simone Inzaghi è sul tavolo, letteralmente, nell'incontro atteso con Giuseppe Marotta. La finale di Champions persa malamente contro il Paris Saint-Germain ha lasciato strascichi pesanti, soprattutto nell'animo dell'allenatore, apparso devastato a fine gara. Eppure, lì, a caldo, Marotta aveva mostrato sangue freddo e lucidità, confermando senza tentennamenti Inzaghi: "Se vuole restare, l'Inter resta con lui.

