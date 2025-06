Inter rivoluzione sul mercato o no? Il lavoro è già iniziato – CdS

L'Inter è in fermento: il mercato sta per entrare nel vivo, ma niente rivoluzioni. Il club punta a un equilibrio tra vendite strategiche e rinforzi mirati, mantenendo intatto il nucleo di talento. In un calcio sempre più improntato alla sostenibilità economica, la scelta di non stravolgere la rosa potrebbe rivelarsi vincente. Scopriamo insieme come i nerazzurri intendono navigare questo delicato periodo di transizione!

I lavori in casa Inter per il futuro sono già iniziati, a prescindere da quale sarà l’allenatore che siederà sulla panchina nerazzurra. Sarà rivoluzione o no? La risposta del Corriere dello Sport. MERCATO – Non ci saranno rivoluzioni sul mercato in casa Inter. Non partiranno tantissimi giocatori, ma tre potrebbero aiutare le casse e garantire un potere economico non indifferente alla società. Si tratta di Davide Frattesi (la situazione cambierebbe senza Simone Inzaghi ), Kristjan Asllani e Yann Bisseck, che ha offerte dalla Premier League. A prescindere da loro l’Inter si può permettere un passivo di 60 milioni tra uscite e entrate in questi mesi e sarebbe la prima volta da quando Inzaghi è allenatore. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, rivoluzione sul mercato o no? Il lavoro è già iniziato – CdS

Leggi anche Mercato Inter, pronta la rivoluzione in attacco: nel mirino due Serie A ma non solo - Il mercato interista si prepara a una grande rivoluzione in attacco, con due attaccanti di Serie A già nel mirino e altre sorprese all'orizzonte.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inzaghi o no, il nuovo ciclo Inter passerà dal mercato: i nomi della rivoluzione; Inzaghi o no, il nuovo ciclo Inter passerà dal mercato: i nomi della rivoluzione; Inter, rivoluzione in attacco: chieste informazioni per Hojlund, sfida a Napoli e Juventus | Primapagina; Repubblica – Rivoluzione Inter: cessione a sorpresa? I ‘vecchi’ via tutti. E in arrivo…. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inzaghi o no, il nuovo ciclo Inter passerà dal mercato: i nomi della rivoluzione

Secondo msn.com: Inzaghi o non Inzaghi, la nuova Inter sarà inevitabilmente diversa. Gli ultimi tre mesi, tra campionato, Champions e Coppa Italia hanno scritto una sentenza inappellabile: serve una svolta che possa e ...

Occasione da sfruttare, Inter non sbagliare: rivoluzione sia. E un bel bagno di umiltà

Da msn.com: Trovare le parole dopo un 5-0 in finale di Champions League è davvero difficile e complicato. Sono passate poco più di 24 ore dalla disfatta di Monaco e sta per iniziare una settimana ...

Inter, rivoluzione Marotta: la decisione su Inzaghi, il sostituto

Riporta calciomercato.it: Una lunga notte per Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Si deciderà il suo futuro, la rivoluzione di Marotta: il sostituto ...