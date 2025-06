Inter Report fa un’altra inchiesta | “Il club era pieni di debiti nel 2021 erano in default”

L'Inter, un simbolo del calcio italiano, è al centro di un'inchiesta che svela un passato inquietante: nel 2021, il club era in default e sommerso dai debiti. Mentre i tifosi sognano successi sul campo, questo report mette in luce la fragilità economica che affligge molte società sportive in un'epoca di crisi globale. Scoprire la verità dietro le quinte può cambiare il modo in cui viviamo le emozioni del calcio. Non perdere l'occasione di approfondire!

Il programma tv di Rai 3 Report ha fatto un'inchiesta sulla sua situazione economica e societaria dell'Inter, analizzando i passaggi e i debiti delle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

