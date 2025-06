Inter perché ora Oaktree può investire

I conti sono migliorati, la proprietà è solida e si ritrova un asset già rivalutato. Gli investimenti sono possibili e anche auspicabili perché è il momento di sfruttare l'esposizione del brand a livello globale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, perché ora Oaktree può investire

