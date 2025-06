Inter Mentana | Cavalcata europea esaltante abbiamo reso felice chi vive delle sconfitte altrui Gli dedico…

Enrico Mentana, direttore di LA7 e appassionato interista, ha colto l'occasione per commentare la sconfitta dell'Inter in finale di Champions League contro il PSG. Un post che non risparmia frecciate ai tifosi rivali, dove il direttore esprime come la gioia per le sconfitte altrui possa unire in un contesto calcistico sempre più polarizzato. In un'epoca in cui il tifo si fa sempre più agguerrito, il suo intervento stimola una riflessione

Il direttore di LA7 e grande tifoso interista, Enrico Mentana, sul suo profilo Instagram, ha scritto un post inerente alla cocente sconfitta della squadra nerazzurra nella finale di Champions League contro il Psg, dove oltre a commentare la superiorita dei francesi, ha lanciato una frecciata ai tifosi delle altre squadre (in particolare juventini e milanisti).

Leggi anche Mentana: “Inter travolta, onore al Psg”. Poi punge i ‘tifosi avversari’… - Enrico Mentana, con il suo consueto stile incisivo, celebra il PSG e riconosce la superiorità della squadra francese nella finale di Champions 2025.

