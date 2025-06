Inter Marotta prova a convincere Inzaghi Anche Fabregas ha dei dubbi

L'Inter è a un bivio cruciale: Marotta sta cercando di convincere Inzaghi a ripartire, mentre Fabregas si mostra incerto. Nel calcio moderno, dove i risultati immediati sono tutto, la pressione aumenta. Dopo una sconfitta in Champions, la resilienza del team sarà messa alla prova. Riusciranno a trovare la giusta alchimia per rialzarsi? La risposta potrebbe definire il futuro della stagione nerazzurra. Restate sintonizzati!

Non c`è tempo. Certo, in un mondo ideale sarebbe necessario prendersi qualche giorno e digerire la brutta sconfitta patita in Champions League,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Calciomercato Inter, Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club: Inzaghi avrà anche… - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, con Beppe Marotta al lavoro per assicurare un terzo colpo prima del Mondiale per Club.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter, Inzaghi resta o va via? A inizio giugno la verità: il piano di Marotta per tenersi il tecnico; Allegri ha dato priorità all'Inter, De Laurentiis deve aspettare la finale di Champions (Tuttosport); CdS - De Laurentiis prova a convincere Conte: il Napoli vuole Frattesi e David; Inter, Fabregas per la panchina: affare col Verona per il sì. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter, Fabregas per la panchina: affare col Verona per il sì

Si legge su calciomercato.it: L'Inter guarda in casa Verona per un rinforzo che può arrivare con Cesc Fabregas: andiamo a vedere le ultime notizie ...

L’Inter aspetta la decisione di Inzaghi: individuate le alternative

Lo riporta msn.com: Nelle prossime ore il vertice con il presidente Marotta. Dovesse decidere di lasciare il club, tre nomi tra cui scegliere.

L'Inter prova a trattenere Inzaghi: le promesse dal mercato per convincerlo a restare

Scrive msn.com: In casa Inter è partito ufficialmente il piano per convincere Simone Inzaghi a rispedire al mittente le ricche proposte ricevute dall'Arabia Saudita e dar seguito a un ciclo che dura ormai da quattro ...