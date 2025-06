Inter in attacco spunta Hojlund | il piano per averlo dal Manchester United

L'Inter non si ferma mai e punta su Rasmus Hojlund, talento emergente del Manchester United, per dare slancio a un attacco già promettente. Con Sucic e Luiz Henrique pronti per il Mondiale per club, la dirigenza nerazzurra mira a costruire una squadra competitiva per le sfide future. Ogni acquisto è strategico: un mix di esperienza e gioventù, per restare al passo con le migliori d'Europa. Chi sarà il prossimo colpo?

Per il Mondiale per club già pronti Sucic e Luiz Henrique, ma prosegue la strategia per rinforzare la rosa nerazzurra. Da Bonny a Lucumì, tutti i nomi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, in attacco spunta Hojlund: il piano per averlo dal Manchester United

