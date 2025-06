Inter il retroscena di Lele Adani | Marotta ha già preso questi tre calciatori

Dopo la delusione della finale di Champions, l'Inter guarda al futuro con determinazione. Lele Adani svela che il club ha già messo a segno tre acquisti strategici per rilanciarsi. In un mercato sempre più competitivo, la capacità di anticipare le mosse è cruciale. Restare aggiornati su queste nuove prospettive può rivelarsi decisivo per i tifosi. Pronti a scoprire i nomi dei prossimi talenti nerazzurri?

" Adesso fermi a criticare ". Dopo la disfatta dell'Inter nella finale di Champions League persa contro il Paris Saint Germain, Lele Adani ha parlato del futuro del club nerazzurro. Durante Viva el Football, l'opinionista ha svelato quali saranno i prossimi tre colpi di mercato del Biscione. "Io so che l'Inter tre giocatori li ha già presi. però basterà?". Il primo è Luis Enrique, il 25enne esterno brasiliano prelevato dal Marsiglia. Il secondo, invece, è Petar Sucic, 21enne centrocampista della Dinamo Zagabria. Infine, il terzo è un attaccante che proviene dal nostro campionato: "Credo che hanno preso già Ange-Yoan Bonny del Parma". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Inter, il retroscena di Lele Adani: "Marotta ha già preso questi tre calciatori"

