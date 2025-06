Inter il Mondiale per Club diventa un peso! Si arriva almeno a 63 – CdS

L'Inter si prepara a un'infuocata stagione, ma il Mondiale per Club potrebbe trasformarsi in un peso insostenibile. Con impegni ravvicinati e un calendario fitto, la squadra rischia di perdere il ritmo e le energie necessarie per competere ad alti livelli. Questo torneo, seppur prestigioso, mette in discussione la capacità di mantenere la forma e le performance. Gli appassionati si chiedono: riuscirà l'Inter a gestire questa sfida senza compromessi?

Il Mondiale per Club potrebbe rivelarsi un prezzo troppo caro da pagare per l’Inter. Nonostante gli introiti la prossima stagione è a rischio con i numerosi impegni in programma. IMPEGNI – La stagione dell’ Inter non è ancora finita. Il 15 giugno inizierà il Mondiale per Club e partirà dalla partita contro Monterrey nel girone. La competizione regala soldi e lo fa in maniera molto più pesante rispetto alla Champions League, ma gli impegni si accumulano e la prossima stagione è a repentaglio. Arrivando almeno agli ottavi di finale il numero di partite salirà a 63, i quarti di finale sono in programma ad inizio luglio. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, il Mondiale per Club diventa un peso! Si arriva almeno a 63 – CdS

