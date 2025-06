Inter il futuro di Inzaghi in 48 ore | ha la fiducia del club ma le sirene saudite lo intrigano

In un momento cruciale per l'Inter, Simone Inzaghi si trova a un bivio: restare per costruire un futuro solido o abbracciare le sirene saudite. Dopo la deludente finale di Champions League, il club ha espresso fiducia, ma i profili d’oro dall’Arabia fanno gola. Questo non è solo un dilemma personale, ma un riflesso della crescente attrattiva del calcio mediorientale. La scelta di Inzaghi potrebbe segnare una svolta epocale nel panorama calcistico. Cosa decider

Inter, Simone Inzaghi ad un bivio tra rinnovo o addio: l'Arabia Saudita in pressing, i nerazzurri pronti al rinnovo – le ultime Dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro il PSG nella finale di Champions League, l'Inter e Simone Inzaghi si trovano di fronte a un bivio: o il tecnico lascia per accettare l'offerta dell'Al

