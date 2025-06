Inter Fabregas De Zerbi Chivu e Vieira le alternative se Simone Inzaghi va via Gazzetta

L'Inter vive momenti di grande incertezza dopo la cocente sconfitta in finale di Champions. Con Inzaghi tentato da un'offerta faraonica dall'Arabia Saudita, i nerazzurri si interrogano sul futuro della panchina. Tra i nomi caldi, spiccano quelli di Roberto De Zerbi, Cristian Chivu e Patrick Vieira. Chi sarĂ in grado di riportare l'Inter ai vertici? Un cambio in panchina potrebbe segnare un nuovo inizio per la squadra.

Dal possibile “Triplete” a “Zeru Tituli”. In casa Inter sono ore di grande delusione dopo il tracollo nella finale di Champions contro il Paris Saint-Germain. Possibile anche l’addio di Simone Inzaghi, che in queste ore sta valutando un’offerta monstre dall’Arabia Saudita. In tanti si chiedono: in caso di addio dell’ex attaccante, chi siederĂ sulla panchina nerazzurra nella prossima stagione? La Gazzetta dello Sport indica i profili di quattro allenatori papabili. Gazzetta e i 4 possibili successori di Simone Inzaghi all’Inter. “Inzaghi deve ancora decidere, la dirigenza aspetta un sì, ma nel frattempo ha stilato una lista di possibili alternative per il dopo Simone: Fabregas, De Zerbi, Chivu e Vieira”, esordisce Gazzetta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inter, Fabregas, De Zerbi, Chivu e Vieira, le alternative se Simone Inzaghi va via (Gazzetta)

