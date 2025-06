Inter ecco Luis Henrique | chi è il nuovo acquisto nerazzurro

L'Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con l'arrivo di Luis Henrique, il giovane esterno brasiliano che promette di infiammare il gioco nerazzurro. Dopo la sconfitta in Champions, i cambiamenti sono necessari! Con 9 gol e 10 assist nella scorsa stagione, il classe 2001 porta freschezza e talento. Sarà lui il nuovo eroe di San Siro? La sfida è lanciata!

(Adnkronos) – Dopo la finale di Champions persa contro il Psg, l'Inter inizia a guardare al futuro. Oggi, lunedì 2 giugno, è arrivato a Milano l'esterno brasiliano Luis Henrique. Il classe 2001, atterrato nel pomeriggio a Malpensa, arriva dal Marsiglia (con cui nell'ultima stagione ha realizzato 9 gol e 10 assist in 35 partite) e .

