Inter ecco lo sbarco di Luis Henrique a Malpensa

L'Inter continua a investire nel futuro, accogliendo Luis Henrique, giovane talento brasiliano, all'aeroporto di Malpensa. Con l'arrivo di Henrique e del compagno Sucic, i nerazzurri non solo rinforzano la loro rosa, ma si preparano anche per il Mondiale per Club. È un periodo di grande fermento nel calcio, dove i giovani stanno finalmente trovando spazio nei top club. La domanda è: chi sarà il prossimo fenomeno a sorprendere?

Luis Henrique, classe 2001, esterno a tutta fascia brasiliano è atterrato nel pomeriggio all'aeroporto di Malpensa. Si tratta del secondo acquisto dell'Inter dopo Petar Sucic, preso dalla Dinamo Zagabria. Entrambi giocheranno il Mondiale per Club in estate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, ecco lo sbarco di Luis Henrique a Malpensa

Cosa riportano altre fonti

Inter, il Newcastle ha provato a scippare Luis Henrique all'ultimo: il retroscena; Luis Henrique-Inter: è fatta, sarà l’alternativa a Dumfries sulla destra; Calciomercato, effetto domino: nuovo sgarbo della Juve all’Inter. 🔗Cosa riportano altre fonti

Luis Henrique all'Inter, il centrocampista brasiliano sbarca a Milano: l'acquisto, le visite mediche e le prime parole

Segnala ilmessaggero.it: L'Inter prova a ripartire. La formazione nerazzurra, reduce dalla batosta in finale di Champions League, deve mettere insieme i cocci della sconfitta e riorganizzare le idee in vista del ...

Inter, Luis Henrique è arrivato a Milano: le news

Si legge su sport.sky.it: Luis Henrique, 23enne esterno d'attacco del Marsiglia, è arrivato a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto con il club nerazzurro. Arriva per 23 milioni di euro più 2 di bonus, legati ...

Inter: Luis Henrique a Milano per le visite, 'è un sogno'

Da msn.com: Luis Henrique è pronto a diventare un giocatore dell'Inter.