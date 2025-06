Inter è arrivato Luis Henrique | ecco chi è il pupillo di De Zerbi

L'Inter ha ufficializzato l'arrivo di Luis Henrique, un talento brasiliano che promette di accendere la fascia sinistra. Questo giovane esterno, classe 2001, non solo è il pupillo di De Zerbi, ma rappresenta anche l’ultima mossa di una squadra che punta a rinvigorire il proprio attacco in un contesto di mercato sempre più competitivo. Prepariamoci a vedere magia e velocità in campo!

L`Inter chiude per Luis Henrique: l`esterno brasiliano del Marsiglia, classe 2001, era da tempo un obiettivo concreto per l`apertura del calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Inter, arrivato il bonifico per la qualificazione a quarti e semifinali: la cifra - L'Inter, protagonista di una straordinaria corsa in Champions League, non solo sta facendo sognare i suoi tifosi, ma sta anche beneficiando di significative entrate economiche.

