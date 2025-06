Inter dopo Inzaghi scoppia il caso Lautaro | tifosi infuriati

Dopo la pesante sconfitta in finale di Champions, l'Inter affronta una tempesta di critiche. Inzaghi è già nel mirino, ma ora anche Lautaro Martinez deve rispondere all’indignazione dei tifosi. Questa situazione non è solo un problema personale, ma riflette un trend più ampio nel calcio: le aspettative crescenti e la pressione sui giocatori. La domanda ora è: riusciranno i nerazzurri a rialzarsi? Un futuro incerto attende il club!

La pesante sconfitta in finale di Champions con il PSG non è andata giù ai tifosi interisti, e dopo Inzaghi anche Lautaro è finito al centro delle critiche A distanza di 2 giorni dal dramma sportivo vissuto dall’Inter e dai tifosi interisti a Monaco nella finale di Champions League, persa 5-0 con il Paris Saint-Germain in quella che è diventata la sconfitta con il peggior passivo maturato in una finale delle maggiori competizioni internazionali, non si placano ancora le polemiche e il malcontento dei tifosi nerazzurri. Sul banco degli imputati ci sono finiti tutti, nessuno escluso, dalla dirigenza a Inzaghi, passando ovviamente per i calciatori scesi in campo. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Inter, dopo Inzaghi scoppia il caso Lautaro: tifosi infuriati

