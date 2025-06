Inter differenza netta tra le due finali! A Monaco il nulla – CdS

L'Inter, nella finale di Monaco, ha mostrato un volto irriconoscibile rispetto a quella contro il Manchester City. Ma cosa è cambiato in questi quattro anni? L’analisi del Corriere dello Sport svela come la pressione e le aspettative abbiano influito sul rendimento della squadra. Un tema attuale nel mondo del calcio, dove il peso delle occasioni può fare la differenza tra gloria e anonimato. Scopri perché questa sfida è cruciale per il futuro nerazzurro!

FINALI – Due finali in quattro anni, questo è lo score di Simone Inzaghi in Champions League da allenatore dell' Inter. Quello che pareva un miracolo fino a poche ore fa si è trasformato nel peggiore incubo immaginabile con il netto 5-0 del Psg sull'Inter. La squadra nerazzurra non è mai scesa in campo, non ha mai reagito, non ha trovato gli spazi giusti e si è fatta dominare dagli avversari. Vero che Luis Enrique non ha sbagliato nulla, ma il Psg non è mai stato così tanto efficace ed è evidente la responsabilità dell'Inter.

Leggi anche Inter, Boban: “Tanta differenza con il Milan” - Zvonimir Boban esprime chiaramente la sua opinione sulla differenza attuale tra Inter e Milan. Intervistato da Andrea Longoni su YouTube, l'ex giocatore croato del Milan, attivo dal 1992 al 2001, analizza le discrepanze tra le due squadre, rivelando un aspetto in cui nonostante tutto, le distanze potrebbero non essere così ampie come si pensa.

