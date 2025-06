Inter decisione presa su Inzaghi | il punto della Gazzetta

L'Inter si trova a un bivio cruciale dopo la cocente sconfitta in Champions League. La Gazzetta delinea le sfide imminenti per Simone Inzaghi, il cui futuro è ora sotto esame. Con un calendario serrato e un clima di tensione crescente, la squadra deve rialzarsi rapidamente per non compromettere la stagione. Sarà interessante vedere se il club punterà su un cambio di rotta o continuerà a dare fiducia al suo allenatore. Chi avrà la meglio: passione o strategia?

L'Inter sta vivendo un momento parecchio delicato con il club che sta ragionando sul futuro dopo la sconfitta di Champions: il punto della 'Gazzetta' su Inzaghi. L' Inter deve superare la sconfitta pesante rimediata in Champions League e deve cercare di farlo prima possibile, oltre che nel modo migliore, dal momento che tra meno di quindici giorni inizierà il Mondiale per Club. La società è perciò già al lavoro per fare il punto della situazione e per decidere come muoversi per il futuro prossimo. In tal senso, ora come ora, gli occhi sono puntati soprattutto sul profilo di Simone Inzaghi: ecco cosa filtra.

