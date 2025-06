Inter cos’è successo negli spogliatoi all’intervallo

Una finale di Champions League da dimenticare per l'Inter, che ha subito una sconfitta schiacciante contro il PSG. Ma cosa è realmente accaduto negli spogliatoi durante l'intervallo? Le voci di tensioni interne si fanno sempre più insistenti, con il caso Frattesi che potrebbe essere solo la punta dell'iceberg. In un contesto calcistico dove le aspettative sono altissime, cosa significa questo per il futuro della squadra? Rimanete sintonizzati!

Una finale di Champions League da incubo per l' Inter, travolta 5-0 dal Paris Saint-Germain a Monaco di Baviera. Il secondo tempo della partita ha riportato alla mente le grandi rimonte del passato, ma questa volta il miracolo non c'è stato. Anzi, i nerazzurri hanno subito una lezione impietosa, aprendo scenari di crisi interna, con il caso Frattesi-Inzaghi che potrebbe cambiare il futuro della squadra. Ecco cos'è accaduto nella notte più buia della stagione interista.

