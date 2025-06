Inter | calendario fitto tra nazionali e Mondiale per club

L'Inter si trova a un crocevia cruciale, con un calendario fitto di impegni tra nazionali e il Mondiale per club. Il rischio di affaticamento è alto: i giocatori come Lautaro, pronti a vestire la maglia della loro nazione, dovranno affrontare sfide estenuanti. Questo momento critico potrebbe influenzare le prestazioni in campionato. Riuscirà la squadra a ritrovare la forma giusta nel bel mezzo di così tanti impegni? Solo il tempo lo dirà !

L’ultima parte dell’annata interista ha messo in luce una condizione generale in fortissimo declino, che gli impegni con le nazionali di tanti tesserati difficilmente aiuteranno a far risalire. Per i molti che difenderanno i colori delle rappresentative (Lautaro nella foto) non c’è sosta. Si parte subito per le destinazioni più disparate in giro per il mondo. La colonia italiana, ad esempio, giocherà con la Moldavia lunedì 9 giugno dopo aver già giocato con la Norvegia tre giorni prima e una volta terminato il doppio impegno dovrà rituffarsi nel contesto nerazzurro. Il 18 alle 3 del mattino nostrane c’è il Monterrey, primo incontro nel Mondiale per club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter: calendario fitto tra nazionali e Mondiale per club

Leggi anche Serie A, calendario anticipi-posticipi 37ª giornata: conferma Inter-Lazio! - La Lega Serie A ha annunciato il calendario per la 37ª giornata, con date e orari ufficiali. Tra gli incontri da seguire, spicca l'attesissimo match tra Inter e Lazio, che si disputerà in contemporanea con altre otto partite.

Cosa riportano altre fonti

Inter: calendario fitto tra nazionali e Mondiale per club; Spalletti ha rivelato che un calciatore ha rifiutato la convocazione (e non per problemi fisici); Caos Acerbi-Spalletti, il difensore dell’Inter ora rischia una squalifica: i dettagli; Acerbi dice no alla Nazionale dopo il 5-0 col Psg. Spalletti: «Non ha risposto alla convocazione, me l'ha…. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inter: calendario fitto tra nazionali e Mondiale per club

Scrive msn.com: L'Inter affronta un calendario intenso tra impegni con le nazionali e il Mondiale per club, con poco tempo per riposare.

Nazionale, alta tensione dopo il tracollo dell'Inter in Champions. Lite tra Spalletti e Acerbi: scambio di accuse durissimo

Come scrive informazione.it: Alta tensione, in Nazionale, dopo il tracollo dell'Inter in Champions League. 'Acerbi non ha risposto alla convocazione in Nazionale, non per una questione fisica ma perché ha ripensato a quanto succe ...

Spalletti ha rivelato che un calciatore ha rifiutato la convocazione (e non per problemi fisici)

informazione.it scrive: Dopo la finale di Champions League tornano in campo le Nazionali per un calendario sempre più fitto di partite e senza reali soste. Alla vigilia delle qualificazioni mondiali contro Norvegia e Moldova ...