Inter Bisseck dice addio | il sostituto arriva dalla Bundesliga

L'Inter è pronta a salutare Bisseck, attratto dalle sirene della Premier League, ma la strategia del mercato non si ferma. Il club nerazzurro guarda alla Bundesliga per trovare il giusto sostituto. Questa mossa non è solo un cambio di giocatore: riflette la tendenza dei club italiani a investire in talenti esteri per rinforzare la rosa. Riuscirà l'Inter a trasformare una perdita in un'opportunità? La risposta potrebbe sorprendere.

In casa Inter diventa sempre più concreta la possibilità di perdere Bisseck, sul quale ci sono gli occhi della Premier League. La cessione serve a finanziare delle entrate ed il suo sostituto può arrivare direttamente dalla Bundesliga tedesca. E' tempo di leccarsi le ferite per i nerazzurri, che hanno visto nella partita contro il Paris Saint Germain letteralmente crollare il proprio mondo dal punto di vista sportivo. La squadra di Luis Enrique, infatti, ha fatto emergere tutte le fragilità dei nerazzurri, che sono crollati ed hanno dovuto fare i conti con una umiliazione. Un 5-0 in una finale di UEFA Champions League che difficilmente sarà rimosso dalla mente dei tifosi ed anche di tutti gli appassionati di sport.

Inter, nuovo attaccante per Inzaghi: Bisseck pedina di scambio - L'Inter è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. La trattativa per un nuovo attaccante potrebbe concretizzarsi attraverso uno scambio con Bisseck.

