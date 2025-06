Inter Bastoni | "Delusi da noi stessi Servirà tanto tempo per comprendere la sconfitta con il Psg"

Il pesante ko dell’Inter in finale di Champions League è un campanello d’allarme per il calcio italiano, spesso sotto i riflettori per le sue delusioni. Alessandro Bastoni, visibilmente scosso, ha ammesso che ci vorrà tempo per elaborare questa sconfitta. Un segnale chiaro: le aspettative crescono e la pressione aumenta. Sarà interessante vedere come la squadra reagirà a questo duro colpo e quali strategie adotterà per rialzarsi. La rinascita è sempre possibile!

Ci ha messo qualche ora prima di tornare a parlare Alessandro Bastoni dopo il 5-0 subito dall`Inter in finale di Champions League a Monaco di. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

